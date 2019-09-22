الاحتلال يعاقب الفلسطينيين بقطع الكهرباء عنهم

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أعلنت شركة الكهرباء التابعة لحكومة الاحتلال، أنّها ستقطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين، اليوم الأحد. وذكرت شركة كهرباء محافظة القدس أن الشركة ستبدأ فعلياً بتقنين وقطع التيار اعتباراً من 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري، ولساعات محددة حتى إشعار آخر. وقال هشام العمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام إن إجمالي الدين المستحق على شركة كهرباء القدس، يبلغ 1.3 مليار شيكل (367 مليون دولار أمريكي)؛ منها 600 مليون شيكل تم تجميدها خلال تفاهمات سابقة مع حكومة وشركة الاحتلال. وتقدم شركة الكهرباء العبرية نحو 91% من حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من الطاقة، وسط محاولات فلسطينية لتخفيف الاعتماد على تل أبيب، من خلال بناء محطات طاقة شمسية، إلا أن قدراتها لا تزال قليلة. اقرأ أيضاً : الاحتلال يستخدم أساليب احتيال جديدة للسيطرة على اراضي الضفة والقدس بينما تعتبر شركة كهرباء محافظة القدس، أكبر شركة فلسطينية تزود الفلسطينيين في الطاقة، لمحافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والأغوار، وبعض أحياء في القدس، وجميعها تقع في الضفة الغربية.

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