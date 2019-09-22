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طيران التحالف يستهدف تعزيزات مليشيا الحوثى شرقى صعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم ، الأحد ، أن الغارات قد استهدفت تحركات لمليشيا الحوثي، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهة كتاف.

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وأضاف أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا.

 

 

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