شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يستهدف تعزيزات مليشيا الحوثى شرقى صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم ، الأحد ، أن الغارات قد استهدفت تحركات لمليشيا الحوثي، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهة كتاف.

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وأضاف أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات التابعة للمليشيا.