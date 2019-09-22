شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى يؤكد أهمية اتخاذ أقصى درجات الاستعداد لحماية حدود البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويت الشيخ ناصر الصباح، اليوم الأحد، أهمية اتخاذ أقصى درجات الاستعداد واليقظة لحماية حدود البلاد وأجوائها.

جاء ذلك، خلال اجتماع الشيخ ناصر الصباح مع مجلس الدفاع العسكرى الكويتى، حيث استمع إلى إيجاز مفصل من كبار القادة بالجيش، أشتمل على آخر التطورات والأحداث التى تمر بها المنطقة فى الوقت الراهن، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية، من رفع لحالة الاستعداد والجاهزية لبعض القوات بالجيش، بحسب ما تقتضيه الأوضاع الراهنة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتى، خلال الاجتماع الذى عُقد بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، وكبار قادة الجيش، حرص الجيش الكويتى بكل قواته البرية والجوية والبحرية، على الوصول إلى أقصى درجات الاستعداد واليقظة، والاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتى تضمن بدورها توفير الحماية لحدود البلاد وأجوائها.

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وشدد، على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها فى مثل هذه الأوضاع، والتى يتطلب منها الحرص على استقاء كافة الأخبار من مصادرها الرسمية، حفاظاً على قوة وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد، وقطع الطريق أمام أية وسيلة إعلامية تحاول بث الشائعات، بهدف زعزعة ثقة أفراد المجتمع بمؤسساته العسكرية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتى، إلى عدم الالتفات إلى ما تروجه بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من نشرها لأخبار ومعلومات لا علاقة لها بالواقع، ولا تستند إلى مصدر رسمى يمكن للمتابعين لها من الرجوع إليه.