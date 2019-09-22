شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السفارة السعودية بمصر تستعد للاحتفال بالعيد الوطنى 89 للمملكة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل غداالإثنين، السفارة السعودية فى مصر، بالعيد الوطنى الـ 89 للمملكة والذى يوافق 23 سبتمبر من كل عام. فى حفل استقبال كبير تقيمه السفارة ويحضره كبار رجال الدولة والإعلام والثقافة والفن.

ونشر أسامة نقلى، السفير السعودى فى مصر، مقطع فيديو للبرج الشاهق وسط مبنى السفارة وهو متشح باللون الأخضر احتفاءا بالعيد الوطنى الـ89 للمملكة العربية السعودية، معلقا "همة حتى القمة".

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية،، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ ، والموافق يوم 23 سبتمبر 1932م.

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وتشهد المملكة العربية السعودية حراكا اقتصاديا ومجتمعيا كبيرا خاصة بعد تولى الأمير محمد بن سلمان، ولاية العهد فى المملكة، وفى ظل خططه الطموحة لتنويع مصادر الدخل فى المملكة وعدم اقتصارها على النفط فقط، فضلا عن إفساح المجال للشباب فى المؤسسات والحكومية والخاصة وسوق العمل لمساعدته فى بناء دولة حديثة متقدمة.