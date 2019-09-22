شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. غنيمات تؤكد ضرورة تعليق إضراب المعلمين وعودة الطلبة للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، ضرورة تعليق إضراب المعلمين وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، داعية نقابة المعلمين إلى تعليق الاضراب وتغليب المصلحة العامة، وفى مقدمتها مصلحة أبنائنا الطلبة.

وكما نشرت وكالة أنباء الأردن، قالت غنيمات فى تصريحات صحفية، لعدد من قنوات التلفزيون ،اليوم الأحد، فى دار رئاسة الوزراء، إن الحوار لا يزال مفتوحا مع نقابة المعلمين، وجميع قضايا ومطالب المعلمين تخضع للدراسة والنقاش من قبل الحكومة، للوصول إلى نقطة التقاء لحل جميع القضايا العالقة، مشددة على ضرورة عدم زج الطلبة وحقهم فى التعليم بهذه القضايا، طالما أن الحكومة والنقابة متفقتان على مبدأ الحوار.

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وأكدت أن اجتماع الأمس الذى عقد في وزارة التربية والتعليم وحضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ناقش عددا من الشكاوى المقدمة لمدراء التربية والتعليم فى المحافظات من قبل الأهالى ورغبتهم فى عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.

وأوضحت أن الحكومة قدمت، خلال الأسبوع الماضى، مبادرة ترتكز على تشكيل فريق مشترك من النقابة والحكومة، لوضع تصور ونموذج جديد يؤسس لعلاقة تشاركية بين النقابة ووزارة التربية والتعليم، تقود لإخضاع كل القضايا المتعلقة في العملية التربوية للنقاش، وبما يحقق الأهداف الأساسية المتمثلة بتطوير العملية التربوية وتحسين مخرجاتها، والارتقاء بالمستوى المعيشي والمالي للمعلمين.

واشارت إلى أن الحكومة تؤمن بأن نقابة المعلمين شريك أساسى فى تطوير العملية التربوية، مؤكدة أهمية دور المعلم ورسالته المقدسة، ومهنته السامية التى تسهم بشكل كبير فى بناء النشء وتجهيزه للمستقبل.