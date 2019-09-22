شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستعد لإطلاق الصاروخ"سويوز أف جي" فى رحلة تاريخية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دولة الإمارات إعداد الصاروخ "سويوز أف جي" الذي سيحمل المركبة الفضائية "سويوز إم أس 15"، وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، في رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث وضعت أعلام الإمارات فوق الصاروخ ويظهر إلى جانب شعار مركز محمد بن راشد للفضاء وعلمي روسيا وأمريكا استعدادًا للمهمة التاريخية، وفقا لما نشرته "البيان" الإماراتية.

ومن المقرر إطلاق محطة الفضاء الدولية 25 سبتمبر 2019 في تمام الساعة 16:57:43 بتوقيت موسكو، و يضم الطاقم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورائد الفضاء أوليغ سكريبوشكا ، ورائدة الفضاء جيسيكا مائير إضافة إلى رواد فضاء احتياطيين وهم - سيرجي ريزيكوف ، توماس مارشبرن وسلطان النيادي.





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وأكد خبراء الإدارة الفنية في محطة بايكونور الفضائية جاهزية مركبة الإطلاق "سويوز إف جي" مع مركبة الفضاء "سويوز إم إس 15" لإزالة المركبة وتثبيتها في في منصة الإطلاق (جاجارين ستارت) في محطة بايكونور الفضائية غدا 23 سبتمبر 2019





وأجرى متخصصون في مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء مجموعة من العمليات التكنولوجية لتجميع صاروخ الفضاء ""سويوز إف جي"، بعد اتمام فحص المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15" والتي سيتم نقلها كجزء من مقدمة صاروخ الفضاء ""سويوز إف جي."