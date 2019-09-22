الارشيف / اخبار الخليج

مساعدات إغاثية إماراتية للناجين من قصف المليشيات الحوثية باليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إغاثية إماراتية للناجين من قصف المليشيات الحوثية باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم ، الأحد ، مساعدات إغاثية للناجين من قصف المليشيات الحوثية على حي سكني بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن المساعدات جاءت تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة، حيث قدم فريق المساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر خيام إيوائية وسلال غذائية.

Advertisements

يأتي ذلك بعد أيام من تقديم مساعدات إغاثية طارئة مماثلة إلى 23 أسرة نجت من قصف المليشيات الحوثية على إحدى قرى مديرية التحيتا بالحديدة، سقط على إثره 9 قتلى و11 جريحاً معظمهم نساء وأطفال.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات إغاثية إماراتية للناجين من قصف المليشيات الحوثية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا