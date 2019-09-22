شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إغاثية إماراتية للناجين من قصف المليشيات الحوثية باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم ، الأحد ، مساعدات إغاثية للناجين من قصف المليشيات الحوثية على حي سكني بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن المساعدات جاءت تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة، حيث قدم فريق المساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر خيام إيوائية وسلال غذائية.
يأتي ذلك بعد أيام من تقديم مساعدات إغاثية طارئة مماثلة إلى 23 أسرة نجت من قصف المليشيات الحوثية على إحدى قرى مديرية التحيتا بالحديدة، سقط على إثره 9 قتلى و11 جريحاً معظمهم نساء وأطفال.
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