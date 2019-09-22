شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على أحد إرهابيى " داعش " فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، اليوم الأحد، القبض على أحد الإرهابيين فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى ، شمالى البلاد.

وقالت المديرية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 14 ، بالتعاون مع الفوج الأول "لواء 50 " تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى منطقة "مخمور" بالموصل ، وتسلميه إلى الجهة المعنية ، مشيرة إلى أن العملية تمت من خلال كمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة.

Advertisements

وأضافت المديرية فى بيانها، أن المعتقل يعد من الإرهابيين الذين يرتبطون بقيادات تنظيم "داعش" الإرهابى المتواجدين فى جبال "قرة جوغ"، ومن المطلوبين للقضاء ، بموجب مذكرة قبض ،وفق أحكام المادة "4 إرهاب" .