شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت : علاقات تاريخية وطيدة وراسخة تجمعنا بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأشاد أمير الكويت، حسبما نقلة وكالة الأنباء الكويتية، بما يشهده البلد الشقيق من نهضة تنموية بارزة، وانجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها المملكة العربية السعودية، وأصبحت محل اعتزاز الجميع.

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وجاء فى البرقية أيضا تأكيد أمير الكويت على عمق اواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الاخوية التي تجمع القيادتين والشعبين، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين، لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته المملكة العربية السعودية من انجازات تنموية شملت كافة الميادين ومبتهلا الى الباري جل وعلا ان يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

كما بعث رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ببرقية تهنئة مماثلة.