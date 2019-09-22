شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاخ "مؤتمر أمن الطيران المدنى 2019" بدبى بمشاركة خبراء من 36 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، "مؤتمر أمن الطيران المدني 2019" الذي يجمع أكثر من 650 خبيرا و30 متحدثاً من 36 دولة في دبي.

وحضر الافتتاح عدد من كبار الشخصيات بينهم الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من مسؤولي طيران الإمارات بمن فيهم عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن التهديدات الأمنية تتطور باستمرار وهذه حقيقة كما أن بيئة صناعة الطيران معقدة ومركبة ومتداخلة وتشمل صناع السياسات والجهات التنظيمية ومراقبة الأمن والحدود والناقلات الجوية وسلطات المطارات بالإضافة إلى شبكة من شركاء سلسلة التوريد وتوفير الخدمات ذات الصلة".

وأضاف السير تيم كلارك "إن خللا بسيطا في أي جانب يكفي لتعريض النظام بأكمله للخطر وهذا يفسر حاجة أمن الطيران دائماً لنهج كلي شامل فنحن نقوم بتصميم أنظمة إدارة متكاملة وتطوير واستخدام أحدث التقنيات والأهم من ذلك اهتمامنا بالعامل البشري عند تطبيق الحلول الأمنية وأنا أعلم من خلال موقعي مدى التزامنا بجعل الطيران آمناً وسليماً وفعلاً. وآمل أنه من خلال المشاركة في أحداث وفعاليات مثل ندوة أمن الطيران المدني يمكننا أن نلهم ونناقش ونتخذ خطوات فعالة لتأمين الطيران حاضرا ومستقبلا".

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من جهتها قالت البارونة شارلوت فير، وكيل وزارة النقل في المملكة المتحدة، "أننا في المملكة المتحدة نفتخر بتاريخ متميز في مجال أمن الطيران لكن جهودنا الجماعية وقدراتنا المشتركة هي التي تساهم في المحافظة على المعايير الأمنية وتطبيقها في جميع أنحاء العالم ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا لحماية ودعم صناعة الطيران العالمية".

وتشمل الجلسات الرئيسة الأخرى التي ستعقد غدا استضافة دائرة الهجرة النيوزيلندية للمرة الأولى التي ستعرض كيف أدارت السلطات هناك حادثة إطلاق النار في كرايستشيرش في مارس 2019 وما تلاها وكيف وازنت السلطات بين الأولويات الأمنية والأوضاع الإنسانية لأفراد العائلات الثكلى جراء الحادث.

ويعقد مؤتمر أمن الطيران المدني 2019 الذي تستضيفه الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات حتى 24 سبتمبر الجاري في فندق جيه دبليو ماريوت ماركي بدبي ويعد المؤتمر حدثا عالميا بارزا في أمن الطيران حيث يجمع عدداً من أبرز خبراء أمن الطيران العالميين ومن ضمنهم علماء أعصاب وخبراء استراتيجيون في السلوك البشري ومؤثرون وقادة ومؤسسون ومدراء في صناعة الأمن.

وتشمل محاور المؤتمر في دورته الرابعة 30 جلسة حول موضوعات عدة أبرزها الحرب الكيماوية والإلكترونية والطائرات من دون طيار وكيفية كشفها والإرهاب وتهريب البشر والمنتجات كما تتضمن ثماني ورش عمل تتناول موضوعات عن الأمن في التجمعات الجماهيرية وتحليل السلوك والاستعداد لوقوع الأزمات بالإضافة إلى تمرين يسلط الضوء على عمليات خطف الطائرات وخلال الحفل الختامي للمؤتمر تقديم جوائز التميز في أمن الطيران المدني تقديرا للأداء والإنجازات المتميزة التي تحققت في هذا المجال.