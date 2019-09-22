شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إماراتية للسودان لمواجهة آثار السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم والى ولاية النيل الأبيض، اللواء الركن حيدر على الطريفى، قافلة الدعم والمؤازرة (10 آلاف سلة غذائية و350 خيمة) التى سيرتها مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية"؛ لدعم المتضررين من السيول والأمطار بالولاية، بحضور ممثلين للمؤسسة.

وعبر والى ولاية النيل الأبيض، عن عميق شكره وامتنانه لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على هذا الدعم السخى والكبير، وقال إن الدعم لامس احتياجات المتضررين خاصة توفير الإيواء.

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فى غضون ذلك، التقى مفوض العون الإنسانى محمد السنارى، مع حميد نورو مدير برنامج الغذاء العالمى فى السودان، الذى قدم شكره لمفوضية العون الإنسانى، وثمن الجهود التى تبذلها وإجراءاتها لتسهيل عمل المنظمات.

من جانبه، أكد المفوض العام للعون الإنسانى، أهمية إحكام التنسيق وبذل مزيد من الجهود للتحول من الطوارئ إلى الاعمار والتنمية، كما ثمن دور وجهود برنامج الغذاء العالمى فى السودان والإقليم.