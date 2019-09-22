شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية فى الجزائر وحتى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، بدء فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبًا للانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر، من اليوم 22 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

وأشارت السلطة الانتخابية فى بيان لها نشرته صحيفة "الجزائر" إلى أنه تبعًا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 من أجل الانتخاب لرئاسة الجمهورية، تنبه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنات والمواطنين أن فترة مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية مدتها 15 يومًا ستفتتح بداية من اليوم الأحد 22 سبتمبر إلى يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.

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وأضاف البيان أنه طبقًا لأحكام المادة 14 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات، تناشد السلطة المواطنات والمواطنين غير المسجلين فى القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع ، أى يوم 12 ديسمبر 2019، لطلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية فى بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية.

وأكمل البيان: أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم أن يتوجهوا للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم، مع إرفاق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المواطن وأخرى تثبت إقامته.