إغلاق مطار دبي 15 دقيقة إثر رصد طائرة مسيرة

دبي / الخليج 365

أعلنت حكومة دبي، الأحد، إغلاق مطارها الدولي لمدة 15 دقيقة؛ إثر رصد طائرة مسيرة تحوم في منطقة مجاورة للمطار.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر"، إثر إعلان مطارات دبي تحويل مسار رحلتين بعد الاشتباه في نشاط طائرة مسيرة.

وقال المكتب إن "إغلاق المطار لم يتجاوز 15 دقيقة وذلك بعد رصد طائرة (درون) في منطقة مجاورة للمطار".

وأشار إلى أن الإغلاق جاء "كإجراء احترازي حفاظا على السلامة".

وأكدت السلطات "الحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار".

بدورها، أعلنت مطارات دبي تحويل مسار رحلتين للسبب ذاته.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن مؤسسة مطارات دبي، قولها في بيان، إن "حركة وصول الرحلات إلى مطار دبي الدولي تأثرت قليلا ما بين الساعة 12.36 و12.51 بالتوقيت المحلي (8:36 -8:51 ت.غ)؛ بسبب الاشتباه بنشاط طائرة بدون طيار".

وأضاف البيان أنه "تم تحويل رحلتين خلال هذه الفترة".

وسبق أن أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي الإماراتيين أكثر من مرة، مقابل نفي إماراتي.

وتعد الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي الذي يقود عملية مسلحة ضد الحوثيين منذ 4 أعوام ونصف العام.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف بقيادة السعودية القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي‎. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.