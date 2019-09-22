سلطة الطاقة الفلسطينية: إسرائيل تسعى لابتزازنا بقطع الكهرباء

أيسر العيس/ الخليج 365

حذرت سلطة الطاقة الفلسطينية، الأحد، من أن إسرائيل تسعى إلى ابتزاز الحكومة الفلسطينية، عبر قطع التيار الكهربائي عن مناطق في الضفة الغربية.

وقالت سلطة الطاقة، في بيان، إن "حكومة الاحتلال تسعى لاستغلال ديون الكهرباء على السلطة، للضغط على الحكومة الفلسطينية للقبول بشروط اتفاق لا يستجيب للحقوق الفلسطينية".

ويتجاوز إجمالي الديون المستحقة على شركة كهرباء محافظة القدس مليار شيكل (283 مليون دولار).

وأوضحت: "تشمل هذه الشروط فرض سعر شراء مرتفع، الأمر الذي ترفضه الحكومة الفلسطينية جملة وتفصيلا، لأنه يشكل عبئا على شركات التوزيع والمواطنين".

Advertisements

وشددت على رفض "سياسة العقاب الجماعي بقطع التيار الكهربائي عن التجمعات الفلسطينية". محذرة من أنها ستؤثر على قطاعات حيوية، كالصحة والتعليم والصناعة.

ونفذت شركة الكهرباء الإسرائيلية، في وقت سابق الأحد، إجراءات قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين، في مدينتي رام الله (وسط) وبيت لحم (جنوب) .

وأعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، الإثنين الماضي، أنها تسلمت إنذارًا ثالثًا من الشركة الإسرائيلية، وبموجبه ستقنن الأخيرة أو تقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدن رام الله وبيت لحم وأريحا بين الأحد والخميس.

وتزود شركة كهرباء إسرائيل الجانب الفلسطيني بـ90 بالمئة من حاجته من الطاقة الكهربائية، وتتوفر النسبة المتبقية من إنتاج محلي ومن الأردن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.