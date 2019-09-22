رئيسا أركان تركيا وقطر يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم، في الدوحة الأحد، مع نظيره التركي، ياشار غولر، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وشارك في اللقاء السفير التركي بالدوحة، فكرت أوزر، وعدد من ضباط القوات المسلحة من الطرفين.

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها"، حسب الوكالة القطرية الرسمية للأنباء (قنا).

ويقوم رئيس الأركان التركي بزيارة رسمية للدوحة لم تُعلن مدتها.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوّرًا متناميًا وتعاونًا متواصلًا على الأصعدة كافة، في ظل تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه قضايا إقليمية ودولية كثيرة، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

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وعقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران 2017، تعززت العلاقات التركية- القطرية، لا سيما على المستوى العسكري، حيث دخلت اتفاقية التعاون العسكري بينهما حيز التنفيذ، بعد مصادقة البرلمان التركي عليها واعتمادها من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، في ظل أزمة سياسية خليجية غير مسبوقة تستهدف عزل ومحاصرة قطر.

وتمثل الاتفاقية المتعلقة بإقامة قاعدة عسكرية ونشر قوات تركية في قطر تتويجًا لمسار من التعاون المشترك في مجالات عديدة، بينها العسكري، حيث وقعا اتفاقية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، عام 2007.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية لتعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية والمناورات العسكرية المشتركة وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

وجرى بموجب الاتفاقية إقامة قاعدة عسكرية تركية ونشر قوات تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.