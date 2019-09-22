العراق.. رئيس لجنة النزاهة في البرلمان يتخلى عن منصبه

بغداد (العراق)/ أمير السعدي/ الخليج 365

أعلن النائب في البرلمان العراقي علي الصجري، الأحد، تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة النيابية.

وأرجع ذلك في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، ذلك لـ "ضغوطات سياسية، ومشاركة أغلب الكتل في تفشي آفة الفساد المالي والإداري، وتسلط القرارات العنجهية".

وكان الصجري قد انتخب لرئاسة لجنة النزاهة النيابية في 25 يونيو/ حزيران الماضي، ولم يوضح الطريقة القانونية التي تخلى خلالها عن منصبه من رئاسة اللجنة البرلمانية.

وقال الصجري في بيانه: "قررت التخلي من منصب رئيس لجنة النزاهة بسبب الضغوطات السياسية، ومشاركة أغلب الكتل في تفشي آفة الفساد المالي والإداري، وتسلط القرارات العنجهية التي من شأنها تبويب كسب الأرباح على حساب أبناء الشعب"، دون أن يشير الى صاحب تلك القرارات.

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وأضاف بأن "الدور الرقابي البرلماني ضعيف جداً وفي كثير من الأحيان قائم على ابتزاز الحكومة وبعض وزراتها".

ودعا الصجري رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية والرقابة المالية إلى "أخذ دورهم ومحاسبة الفاسدين بدلاً من الاستعانة بالدور الرقابي الميت سريريا".

وحمل النائب العراقي، الولايات المتحدة الأمريكية "مسؤولية تمكين الفاسدين وسرقتهم لأموال العراق وثرواته وانهيار اقتصاده منذ احتلالها بغداد عام ٢٠٠٣ (..) عندما قرروا حل مؤسسات الدولة".

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.

وفي 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار أكثر من 2000 أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.