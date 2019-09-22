صحيفة الخليج الالكترونية نشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي في برنامج “سناب شات”، فيديو يوثّق قبض رجال الأمن على عدد من الجماهير، قاموا برمي عُلَب المياه داخل أرضية الملعب أثناء مباراة الاتحاد والهلال البارحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يضبط جماهير رمَت عُلَب المياه داخل الملعب في مباراة الاتحاد والهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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