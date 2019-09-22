طائرة مسيرة تعطل مطار دبي صحيفة الخليج الالكترونية أشار متحدث باسم مطارات دبي الى تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة. 22/09/2019 4:29 م لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/275706.html

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