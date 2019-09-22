وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، إنه "في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.. تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات/ المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك - تويتر هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".
وتابع المتحدث "وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان هام من المتحدث العسكري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.