بيان هام من المتحدث العسكري المصري

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، إنه "في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.. تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات/ المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك - تويتر هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".

وتابع المتحدث "وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".