محمد رمضان يعلن تفاصيل عن مسلسله الرمضاني المقبل

وقال رمضان خلال الحلقة: "أتعاون مع المخرج محمد سامي، وهو من سيتولى مهمة تأليف المسلسل أيضا، وتعاونا في مسلسل الأسطورة الذي عرض رمضان 2016، موضحا أنه لم يستقر على اسم المسلسل.

ويشارك محمد رمضان، لأول مرة، في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، التي تقام في الفترة من 19 سبتمبر/ أيلول، حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.