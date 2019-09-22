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القاهرة - سبوتنيك. وقال "مسام" على حسابه في "تويتر" إن فرقه نزعت 259 لغماً مضاداً للدبابات، و23 لغماً مضاداً للأفراد، 574 ذخيرة غير منفجرة و20 عبوة ناسفة من محافظات مأرب والجوف وشبوة وتعز ولحج.
© AP Photo / Hani Mohammed
وأكد ارتفاع اجمالي الألغام التي نزعها المشروع منذ انطلاقه وحتى 20 سبتمبر/أيلول 90637 لغما.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن في منتصف تموز/يوليو المنصرم، تمديد عقد تنفيذ مشروعه لنزع الألغام في اليمن "مسام"، لمدة عام، بتكلفة 30 مليوناً و495 ألف دولار.
وأطلق المركز، مشروع "مسام" في 25 حزيران/يونيو العام الماضي، بتكلفة 40 مليون دولار، لنزع الألغام التي زرعت خلال معارك عنيفة تدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن يعلن نزع 876 لغما خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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