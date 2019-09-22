المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن يعلن نزع 876 لغما خلال أسبوع

القاهرة - سبوتنيك. وقال "مسام" على حسابه في "تويتر" إن فرقه نزعت 259 لغماً مضاداً للدبابات، و23 لغماً مضاداً للأفراد، 574 ذخيرة غير منفجرة و20 عبوة ناسفة من محافظات مأرب والجوف وشبوة وتعز ولحج.

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وأضاف أن مجموع ما نزعته فرق المشروع خلال سبتمبر/أيلول الجاري، بلغ 5812 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.

وأكد ارتفاع اجمالي الألغام التي نزعها المشروع منذ انطلاقه وحتى 20 سبتمبر/أيلول 90637 لغما.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن في منتصف تموز/يوليو المنصرم، تمديد عقد تنفيذ مشروعه لنزع الألغام في اليمن "مسام"، لمدة عام، بتكلفة 30 مليوناً و495 ألف دولار.

وأطلق المركز، مشروع "مسام" في 25 حزيران/يونيو العام الماضي، بتكلفة 40 مليون دولار، لنزع الألغام التي زرعت خلال معارك عنيفة تدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.