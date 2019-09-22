بالفيديو... ضبط عملية تهريب لحوم من سوريا إلى لبنان

ونقل موقع "enews" اللبناني أن قوة من الجمارك اللبنانية تمكنت من ضبط شاحنة في مدينة طرابلس شمالي لبنان وبداخلها كميات كبيرة من اللحوم السورية المهربة.
وأضاف الموقع أن اللحوم المضبوطة كانت شبه فاسدة وغير معدة بالطرق الصحية اللازمة مشيرة إلى حجز السيارة واقتياد السائق إلى القضاء المختص، بعد أن وثقت تلك العملية بصور للبضاعة المضبوطة.
وتتكرر عمليات التهريب بين سوريا ولبنان، وتنشط بواسطة مجموعات من كلا البلدين، عبر الحدود البرية، غير المضبوطة مع انتشار الميليشيات الرديفة لقوات النظام و”حزب الله” اللبناني.
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