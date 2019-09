دبي - بواسطة محمد فارس © 2018 Yiu Yu Hoi Baby's hand reaching out against white background

المصدر: CNN

أعلن الأمن العام في السعودية، مساء أمس السبت، إلقاءه القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو بعد قيامه بـ”تعذيب طفلته” مثيرا بذلك ضجة كبيرة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو أثار غضبا شديدا لدى رواد الشبكات الاجتماعية، حين ظهر شخص (أب) يعنف طفلته بطريقة صادمة، بهدف تعليمها طريقة المشي.

وكشف الأمن العام على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: “شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية وهو بالعقد الرابع من العمر، في حي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، لقيامه بتعذيب طفلته البالغة 3 أعوام من العمر، وتوفر الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

Advertisements

وكان خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، قال في وقت سابق إن مركز بلاغات العنف التابع للوزارة يجري تحقيقًا لتحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع، وأضاف “يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه”، حسبما كتب في حسابه على تويتر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو آخر قالوا إنه يظهر الأب مقدما اعتذاره ومبررا أنه كان يمر بحالة نفسية صعبة، لافتا إلى أن الحادثة قديمة.

The post الأمن السعودي يكشف جنسية وتفاصيل “مُعذب الطفلة” والإجراءات المتخذة ضده appeared first on زحمة.