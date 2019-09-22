شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أمريكية: ميليشيا الحوثى حذروا من إعداد طهران هجمات جديدة بعد "أرامكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن ميليشيا الحوثيين فى اليمن قد حذروا دبلوماسيين أجانب من أن إيران تحضر لضربة "متابعة" للهجوم الذى استهدف منشآت شركة أرامكو السعودية قبل أسبوع، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على الأمر.

وأشارت المصادر إلى أن قادة الجماعة المسلحة كان يحذرون من الهجوم الجديد المحتمل بعدما تم الضغط عليهم من قبل إيران للعب دور فيه. وأوضحت الصحيفة أنه لم يكن هناك إمكانية لتحديد مدى جدية التهديد مع تعامل المسئولين الغربيين بتشكك إزاء مزاعم الحوثيين. إلا أن السعودية والولايات المتحدة تلقتا معلومات، بحسب المصادر المطلعة على التحذيرات.

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وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد اتهمت قوات الحوثى بالإدعاء كذبا مسئوليتهم عن الهجوم على منشآت النفط السعودية للتغطية على الدور الذى لعبته إيران فى التخطيط والتدبير لتلك الضربة الجوية.

وتشير "وول ستريت جورنال" إلى وجود خلافات داخل حركة الحوثى المسلحة بشان مدى التحالف مع طهران. وتشير مصادر الصحيفة إلى أن إيران سمحت فى الأيام الأخيرة للمقاتلين الحوثيين بمعرفة أنها تريد دعمهم فى تنفيذ مزيد من الهجمات عبر المنطقة. ورد الحوثيون بشكل غير متوقع بعرض للسعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد يوم الجمعة.