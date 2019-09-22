شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات رئاسة الجزائر إلى 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علي دراع المتحدث الإعلامى باسم السلطة المستقلة للانتخابات الرئاسية بالجزائر، إن 22 شخصا تقدموا بملفاتهم للترشح فى انتخابات الرئاسة المقرر تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف دراع فى تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية، أن المرشحين توافرت فيهم الشرطين المطلوبين وهما شهادة جامعية وبطاقة التعريف الوطنية.

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كما دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المواطنين، إلى التسجيل في القوائم الانتخابية، تحسبا للاستحقاق القادم المزمع إجراؤه فى 12 ديسمبر.

وأوضح دراع، أن التسجيل في القوائم الانتخابية، فرصة للجماعة التي تطالب بالشفافية والنزاهة في الانتخابات الرئاسية.