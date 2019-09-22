شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون خادم الحرمين باليوم الوطني الـ 89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراءن وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.