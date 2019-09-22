شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات اليوم: إقبال لافت فى أول أيام التصويت فى انتخابات المجلس الوطنى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الإمارات اليوم، إن الساعات الأولى فى التصويت فى انتخابات المجلس الوطني الاتحادى 2019، شهدت اقبالا من الإماراتيين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الانتخابي، الذى سينتهى مساء غدا الإثنين 23 سبتمبر.

ويخوض الانتخابات 479 مرشحاً ومرشحة، وحثت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتيين على التصويت، وكتبت على حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، "حس عال بالمسؤولية ومشاركة فاعلة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات لخدمة الوطن والمواطن، وذلك في مقر مركز الانتخاب في سفارة الدولة في الرياض".

ووفقا للصيحفة أعلنت سفارة الإمارات في نيوزيلندا منذ قليل اغلاق المركز الانتخابي، فيما من المقرر أن يكون المركز الانتخابي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر المراكز الانتخابية التي تغلق، وذلك وفقاً لفروق التوقيت العالمي.

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ونبهت إلى 4 إرشادات رئيسية وإلزامية، هي ضرورة تأكد الناخبين من وجود أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية قبل الحضور إلى مقر البعثة الدبلوماسية، وإحضار بطاقة الهوية الإماراتية وتكون سارية المفعول، للتمكن من المشاركة في التصويت والحضور الشخصي إذ يحظر التصويت بالوكالة، والاطلاع على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2019.

ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

ويعد من أهم مهام المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.