شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية الإماراتية بمصر تصوت فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الجالية الاماراتية فى مصر على التصويت فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، داخل مقر البعثة الدبلوماسية الإماراتية بالقاهرة فى أول أيام التصويت بالخارج.

ونشر الحساب الرسمى لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورا لإمراتيين يدلون بأصولتهم فى المركز الانتخابي لليوم الأول من أيام التصويت الأحد 22 سبتمبر 2019.





ويختار الإماراتيون من يمثلهم فى المجلس الوطنى الاتحادى فى دورته الرابعة من بين 479 مرشحاً ومرشحة، على أن ينتهى التصويت فى بالخارج غدا الاثنين 23 سبتمبر.

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وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات حثت الإماراتيين على التصويت، وكتبت على حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، "حس عال بالمسؤولية ومشاركة فاعلة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات لخدمة الوطن والمواطن، وذلك في مقر مركز الانتخاب في سفارة الدولة في الرياض".