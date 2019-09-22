شكرا لقرائتكم خبر عن 38 دولة تؤكد مشاركتها فى بطولة التسامح للجوجيتسو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات "بطولة التسامح للجوجيتسو" احتفاء بمبادرة عام التسامح، وتشهد مشاركة واسعة من الرياضيين الذين يمثلون 38 دولة و88 ناديا وأكاديمية ممن هم دون الـ 18 عاما بهدف دعم الجيل الجديد من المواهب الرياضية الشابة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تقام البطولة فى جامعة الإمارات بمدينة العين خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجارى وتتاح فرصة المشاركة للأشبال من الجنسين، وتضم فئات الأطفال والناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 -17 عاما.

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وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو - بهذه المناسبة - أن بطولة التسامح تنسجم مع حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع فكرا وممارسة، لافتا إلى أن البطولة تسهم في تقديم نماذج راقية للقيم الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية التي تعزز معاني الصبر والاحترام وتقبل الآخر.

وقال إن البطولة تشكل إضافة مهمة لموسم الجوجيتسو في دولة الإمارات كونها توفر فرصة هامة لتطوير مهارات الرياضيين الصاعدين في الدولة كما تتيح لهم فرصة صقل مهاراتهم من خلال الاحتكاك وكسب الخبرات من مختلف المدارس العالمية برياضة الجوجيتسو.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة وذلك لاكتمال عدد المشاركين قبل الموعد المحدد، نظرا للإقبال الكبير للراغبين في النزال على بساط التسامح وترك بصمة في هذه البطولة المميزة التي تحمل اسم قيمة نبيلة يحرص عليها جميع أطياف المجتمع الإماراتي.