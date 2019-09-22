شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دبى: تحويل مسار رحلتين للاشتباه بنشاط طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم مطارات دبى، إنه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما فى مطار دبى الدولى، اليوم الأحد، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

وأضاف المتحدث، "وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة فى مطار دبى الدولى، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين".