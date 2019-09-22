ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطنى السعودي الـ 89

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل الحرين ، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89.
ونقلت وكالة البحرين عن ملك البحرين، عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
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