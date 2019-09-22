اخبار الخليج

ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطنى السعودي الـ 89

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطنى السعودي الـ 89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل الحرين ، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية ، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89.

ونقلت وكالة البحرين عن ملك البحرين، عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطنى السعودي الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا