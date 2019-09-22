شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويتجولون فى باحاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد مراسل وكالة "صفا" باقتحام 81 مستوطنًا وسبعة طلاب إسرائيليين المسجد الأقصى من باب المغاربة، إذ تجولوا فى باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات الأقصى تُضيّق الخناق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد، وتفتش حقائبهم وتحتجز بطاقاتهم الشخصية.
وعادة ما تسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى والتجول فيها من جهة باب المغاربة، قبل أن يُغادروا من باب السلسلة الذي يشهد محاولات استفزازية وصلوات تلمودية.
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