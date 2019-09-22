إعلان مسار النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس أبوظبى الرياضى، وشركة بترول أبوظبى الوطنية " أدنوك"، عن مسار النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبى والشريك الفنى للحدث الذى سيقام فى العاصمة أبوظبى، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 بالتزامن مع احتفالات الدولة، بعام التسامح واليوم الوطنى الثامن والأربعين، وذلك تحت مظلة الاتحاد الدولى لألعاب القوى.



الحضور بالاعلان عن مسار المارثون

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عٌقد اليوم بمقر أدنوك، بحضور عارف حمد العوانى الأمين العام لمجلس أبوظبى الرياضى، وعمر صوينع السويدى مدير دائرة المكتب التنفيذى فى "أدنوك"، واندريا ترابويو المدير الفنى لماراثون أدنوك أبوظبى، والعداء الكينى ماريوس كيبسرم بطل السباق الرئيسى للنسخة الأولى للماراثون.

ويقام الماراثون بنسخته الثانية، وبسباقاته المتنوعة لمسافة 42.2 كم، والسباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 10 و 5و 2.5 كم، بهدف تشجيع فئات مجتمع أبوظبى على ممارسة الرياضة والاهتمام بها وجعلها أولوية ونمط حياة يومية، دعما للخطط الرامية لتقديم المبادرات النموذجية والمساهمة الفاعلة فى تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية ودور الأنشطة الرياضية وانعكاسها الإيجابى على الصحة واللياقة البدنية لعموم فئات المجتمع.

وسينطلق مسار ماراثون أدنوك، من أمام المقر الرئيسى لشركة "أدنوك" ويمتد باتجاه كورنيش أبوظبى، مروراً بالقرية التراثية، وسارية العلم، فى منطقة كاسر الأمواج ، ومن ثم الالتفاف حول"المارينا مول" وصولاً إلى القرية الرياضية الواقعة خلف المقر الرئيسى لشركة "أدنوك" وإلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن أحد أبرز المعالم التاريخية الشاهدة على مسيرة التقدم والنهضة الشاملة لأبوظبى منذ القرن الثامن عشر، ومن ثم العودة باتجاه خط النهاية الجديد للسباق على كورنيش أبوظبي، وسيقوم المسار بتغطية أبرز معالم نهضة أبوظبى العمرانية والتراثية والثقافية والسياحية.

وسيتم تسليم جميع المشاركين أقمصة رياضية مميزة، مصنوعة بطريقة فاخرة تتناسب مع مكانة الحدث العالمى المرموق، حيث تتكون من قماش بخيوط دقيقة ومتعارضة، مع خاصية مقاومة للبكتيريا والرطوبة لتساعد فى تعزيز تركيز العدّائين فى جميع السباقات.

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وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز ماراثون أدنوك أبوظبى، وهى الأكبر فى العالم، أكثر من 388 ألف دولار أمريكى، وسيحصد بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، فى السباق الرئيسى لمسافة 42.2 كم، بجانب الجوائز الأخرى المخصصة لأبطال السباقات المجتمعية مصاحبة للحدث لمسافات 10 و5و 2.5 كم.



الإعلان عن مسار النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي

ويشارك فى الحدث العالمى المرتقب، وفى السباق الرئيسى لمسافة 42.2 كم، نخبة من العدائين العالميين، أبرزهم عن فئة الرجال العدّاء الكينى "ماريوس كيبسيريم" الذى توج بلقب الماراثون العام الماضى، وسيشارك أيضاً مواطنه العدّاء "إيفانز نشيبت"، الذى حاز على الميدالية الفضية فى دورة 2017 من "ماراثون فالينسيا"، بعد أن قطع السباق خلال 2:05:03، إلى جانب العدّاء الأثيوبى "فييسا ليليزا جيميتشو"، الحائز على ميدالية أولمبية فضية بدورة الألعاب الأولمبية فى ريو دى جانيرو 2016.

وفى فئة السيدات، تشارك العدّاءة "فيفيان كيبلاغات"، حاملة الرقم القياسى فى "ماراثون ميلانو" 2019 بمدّة قدرها 2:22:25، إضافة إلى "يونيس تشومبا تشيبيتشي" من البحرين، الحائزة على المركز الثانى فى "ماراثون أدنوك أبوظبى" لعام 2018.

فى المقابل، تنطلق فعاليات منطقة المشجعين " الطاقة" المصاحبة لماراثون أدنوك أبوظبى ابتداءً من 2 وحتى 5 ديسمبر 2019، من الساعة 3 عصراً حتى 9 مساءً، حيث تتضمن الكثير من الأنشطة الرياضية والبرامج التثقيفية عن سباقات الماراثون وحصص تدريبية.

وأعلن مجلس أبوظبى الرياضى وأدنوك، عن إطلاق دورات تدريبية إضافية لتشمل مناطق جديدة، فى ظل التفاعل المجتمعى الكبير للبرنامج التدريبى المصاحب للماراثون، والذى يتضمن عدة حصص تدريبية مجانية، للمشاركين فى جميع السباقات، بواقع حصص أسبوعية منتظمة، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة بين المجلس وأدنوك لتعزيز نمط الحياة الصحية فى المجتمع، وإتاحة الفرصة للمشاركين فى الماراثون والسباقات المجتمعية للاستعداد بشكل جيد وخوض السباقات بلياقة بدنية عالية.