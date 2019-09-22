شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات × ذكرى اندلاع حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق (1980-1988) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الـ 22 من سبتمبر عام 1980، اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، واستمرت لمدة 8 سنوات، وعرفت باسم حرب الخليج الأولى، وتعد أطول نزاع عسكرى، وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية فى التاريخ المعاصر. ويقدم الخليج 365 ابرز المعلومات التاريخية حولها.

- اندلعت الحرب العراقية الإيرانية يوم الـ22 سبتمبر، عندما قام صدام حسين بقصف إيران واشتعلت حربا طويلة ساندتها الولايات المتحدة، بهدف وقف تصدير الثورة الإسلامية.

- أحد أبرز الأسباب كان النزاع حول ترسيم الحدود، العراقية الايرانية، بعد أن تخلى صدام حسين في عن اتفاقية الجزائر عام 1975 المبرمة مع شاه إيران، وكانت تقضى بالتنازل عن نصف شط العرب لإيران، معتبرا أن مياهه كلها اقليمية تابعة للعراق.

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- اتهمت آنذاك الدولة العراقية إيران بقصف البلدات الحدودية لها معتبرة ذلك بداية للحرب.

- انتهت الحرب دون منتصر، لكنها أدت إلى خسائر بشرية فادحة، ويقال قتل خلالها ما يقارب المليون شخص من طرفى النزاع، فضلاً عن الخسائر المالية التي قدرت بحوالى 1.19 تريليون دولار.

- أطلقت عليها إيران حرب الدفاع المقدس أو الحرب المفروضة، بينما أطلق عليها العراقيون اسم حرب القادسية.