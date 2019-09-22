شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى والسفير السعودى يبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، مع سفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود ، اليوم الأحد ، العلاقات الثنائية وأهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة فى وزارة الدفاع الكويتية، فى بيان صحفى، إن الشيخ ناصر الصباح أشاد خلال استقباله الأمير سلطان بن سعد فى قصر السيف، بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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وأشار البيان، إلى تأكيد الشيخ ناصر الصباح والأمير سلطان بن سعد، حرص البلدين على تعزيز العلاقات وتطويرها.