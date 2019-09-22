شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الكويتى يشارك فى اجتماع البرلمانات الأوروبية الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الأحد، على رأس وفد برلمانى، إلى عاصمة كازاخستان (نور سلطان)؛ للمشاركة فى الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الأوروبية – الآسيوية (يورو آسيان)، المقرر إقامته يومى 23 و24 سبتمبر الجارى.
وذكرت شبكة (الدستور) الإخبارية التابعة لمجلس الأمة الكويتى - فى بيان صحفى - أنه من المقرر أن يلقى الغانم كلمة وفد الكويت أمام الاجتماع، الذى يعقد تحت عنوان (نحو يورو آسيان أفضل: حوار - ثقة - شراكة).
يشار إلى أن الوفد الكويتى المرافق لرئيس مجلس الأمة الكويتى، يضم كلا من: وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف، وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وعضوى الشعبة النائبين الحميدى السبيعى وصفاء الهاشم، والنائبين مبارك الحريص وفراج العربيد.
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