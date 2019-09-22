شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين تفجير كربلاء الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدانت الكويت واستنكرت بشدة، اليوم الأحد، التفجير الإرهابى، الذى استهدف حافلة فى مدينة كربلاء العراقية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك فى برقيتى عزاء، بعث بهما أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدى، أعرب خلالهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا هذا العمل الإرهابى الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار فى العراق.

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وأكد أمير الكويت، موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتأييدها لكل ما يتخذه العراق من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية للحفاظ على أمنه واستقراره، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث نائب الأمير ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أربع برقيات عزاء مماثلة.

وكان تنظيم داعش الإرهابى، قد تبنى أمس السبت تفجير عبوة ناسفة استهدف أمس الأول الجمعة حافلة صغيرة فى مدينة كربلاء جنوب بغداد ؛ مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين بجروح.