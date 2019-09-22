حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطنى الـ89 للمملكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 89للمملكة. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بعث حاكم الشارقة برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية. Advertisements وبعث الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة و الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

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