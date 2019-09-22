شكرا لقرائتكم خبر عن غدا محاكمة عسكرية لشقيق الرئيس الجزائرى السابق بالمحكمة العسكرية و 6 أخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق غدا الاثنين، محاكمة الرباعى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائرى السابق، والرئيس الأسبق للمخابرات، اللواء محمد مدين المدعو “توفيق”، وبشير طرطاق، المنسق السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، ولويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال حضوريا وعلنيا ، فيما سيتم محاكمة المتهمين الفارين اللواء خالد نزار ونجله لطفى والمكلف بأعماله فريد بن حمدين، غيابيا بالمحكمة العسكرية بالبليدة.

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و وفقا لموقع "الشروق" الجزائرية، تتجه الأنظار الإثنين صوب المحكمة العسكرية بالبليدة، التى ستعرف أطوار محاكمة سابقة من نوعها فى تاريخ القضاء الجزائرى، سواء من حيث ثقل المتهمين، أم نوعية التهم الموجه إلى هؤلاء، والمتعلقة بـ"التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، "والتآمر لتغيير النظام".