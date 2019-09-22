ليبيا.. اشتباكات بمناطق جنوبي طرابلس بعد ساعات من الهدوء الحذر

وليد عبد الله / الخليج 365
تجددت الاشتباكات، الأحد، بين قوات حكومة "الوفاق" والقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بمناطق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من الهدوء الحذر.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن الاشتباكات تجددت بعدما حاولت قوات حفتر التقدم نحو منطقة العزيزية من منطقة بئر علاق.
وأوضح المصدر بأن الاشتباكات تجددت كذلك في مناطق السبيعة وسوق الخميس امسيحل.
وفي ذات السياق، أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق، بأن قواتها عززت مواقعها في محور السبيعة.
ولفت المركز في بيان مقتضب إلى أنهم تمكنوا من "القبض على عدد من عناصر قوات حفتر" دون تحديد عددهم أو ذكر تفاصيل.
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.
إلا أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق هدفها رغم مكاسب ميدانية "محدودة" في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها في الآونة الأخيرة وخسارتها الكثير من مناطق سيطرتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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