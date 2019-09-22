اشتية: سنفتتح المستشفى التركي في غزة قريبا

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، إنه سيتم افتتاح المستشفى التركي في قطاع غزة قريبا.

وأضاف خلال افتتاحه المركز الوطني لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، في مدينة رام الله بالضفة: "ما يهمنا هو رفع المعاناة عن أهلنا في غزة والقدس ومخيمات الشتات، بما يضمن خدمة صحية متقدمة".

وتابع: "سيتم افتتاح المستشفى التركي بغزة، ويتسع قرابة 200 سرير".

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ومضى بالقول: "الهم واحد وسنستمر بالعمل على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة".

والعام الماضي، وقعت وزارتا الصحة التركية والفلسطينية، بروتوكول تفاهم، لافتتاح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بقطاع غزة، والتشارك في تشغيله لمدة 3 أعوام.

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