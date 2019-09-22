اشتية: سنفتتح المستشفى التركي في غزة قريبا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، إنه سيتم افتتاح المستشفى التركي في قطاع غزة قريبا.
وأضاف خلال افتتاحه المركز الوطني لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، في مدينة رام الله بالضفة: "ما يهمنا هو رفع المعاناة عن أهلنا في غزة والقدس ومخيمات الشتات، بما يضمن خدمة صحية متقدمة".
وتابع: "سيتم افتتاح المستشفى التركي بغزة، ويتسع قرابة 200 سرير".
ومضى بالقول: "الهم واحد وسنستمر بالعمل على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة".
والعام الماضي، وقعت وزارتا الصحة التركية والفلسطينية، بروتوكول تفاهم، لافتتاح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بقطاع غزة، والتشارك في تشغيله لمدة 3 أعوام.
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