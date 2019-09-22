الجبير: نريد علاقة جيدة مع إيران

نيويورك/ الخليج 365-

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن بلاده ترغب في علاقة جيدة مع إيران، لكن طهران تقابل ذلك بالموت والدمار.

وأضاف أنه إذا ثبت إطلاقها صواريخ من أراضيها في حادث أرامكو فإن ذلك يعتبر "عملا حربيا".

قبل أن يستدرك، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية، أن لا أحد يريد الحرب ولكن إن استمرت طهران في ذلك فإنها تخاطر بإمكانية عمل عسكري.



وأشار إلى أن بلاده دائما ما تمد يدها للإيرانيين لكن طهران تقابل ذلك بالموت والدمار.

وقال إن بلاده تريد إيران دولة طبيعية، وأن تتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم الجماعات الإرهابية، نريد علاقة جيدة مع إيران، نريد التجارة معهم.

وحول حادث أرامكو، أضاف: "نحمل إيران المسؤولية لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية".

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وتابع: "لكن شن هجوم من أراضيهم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف...سيعتبر هذا عملا حربيا".



ولم يتسن الحصول على تعقيب من طهران بشأن تلك الاتهامات غير أنها نفت مرارا علاقتها بالاستهداف الأخير.



و14 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.



ورفضت السعودية القبول برواية أن الاستهداف تم من اليمن، وأكدت أنها تجري تحقيقات لمعرفة مكان لإطلاق الصواريخ التي استهدفت المنشأتين، مع إقرارها بتضرر مؤقت لإنتاجها النفطي.



وقالت في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن لديها أدلة على تورط إيران في الهجوم، مشيرة أنه "تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز".



فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مؤخرا، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

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