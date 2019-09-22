طيران مجهول الهوية يقصف موقعا للحشد الشعبي غربي العراق

الانبار(العراق)/سليمان القبيسي/الاناضول

قصف طيران مجهول الهوية، اليوم الأحد، موقعاً للحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار، بحسب ضابط في الشرطة العراقية.

وقال الضابط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لحساسية الخبر أمنياً، في حديث للأناضول، أن "طيرانا مجهول الهوية قصف موقعا للحشد الشعبي تابع للواء الطفوف في مطار المرصنات 70 كم غرب مدينة الرطبة (غرب الرمادي)".

وأضاف الضابط، أن "القصف أدى الى إلحاق أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية بصفوف الحشد الشعبي".

وأشار الى أن " الحشد تمركز في مطار المرصنات بعد تحرير الرطبة من داعش قبل ثلاث سنوات".

Advertisements

وقبل أسبوع، تمكنت قوات من الحشد الشعبي، من إسقاط طائرة مسيرة كانت في مهمة استطلاعية في محافظة ديالى (شرق) والتصدي لأخرى في محافظة صلاح الدين (شمال).

وتأتي هذه التطورات، بعد أن تعرضت مؤخرا، 5 قواعد للحشد الشعبي، لتفجيرات غامضة، آخرها شن طائرتين مسيرتين قبل أسبوعين هجوما على أحد ألوية "الحشد"، قرب الحدود العراقية السورية (غرب).

وأدى قصف الطائرتين المسيرتين إلى مقتل أحد عناصر "الحشد الشعبي" وإصابة آخر، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.