السعودية: انطلاق تدريب عسكري للدول المتشاطئة للبحر الأحمر

جدة/ الخليج 365-

أعلنت السعودية، الأحد، انطلاق تدريب عسكري بحري للدول المتشاطئة للبحر الأحمر بمشاركة 6 دول.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "انطلقت بجدة (غرب) اليوم، أعمال التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2)، الذي ينفذه الأسطول الغربي، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر".

وأوضحت أن الدول المشاركة متمثلة في "الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، إضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية، وحرس الحدود".



وأوضحت أن "التدريب الذي يستمر حتى الخميس المقبل، يهدف إلى توحيد وتعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري.

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كما يستهدف "تبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممرٍ اقتصادي مهم، فضلاً عن كون التمرين يُسهم في التعاون وتوحيد المفاهيم العسكرية، ورفع الجاهزية القتالية".

وتشهد المنطقة -التي تعج بصراعات مسلحة- زخما لافتا من التدريبات العسكرية المشتركة عربيا أو مع دول غربية.



ويأتي التدريب، في وقت تشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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