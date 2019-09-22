طرق بسيطة للتخلّص من التهاب الحلق

الأحد 22 سبتمبر 2019

عند الإصابة بعدوى برد أو إنفلونزا يكون احتقان الحلق أول الأعراض التي تظهر، فيشعر المريض بحكة وجفاف في حلقه مع بعض التورّم وصعوبة في البلع. فإذا كانت الإصابة سببها بكتريا البرد يمكنك تناول الأدوية المتوفرة من دون وصفة طبية أو نفس العلاجات المنزلية التي تنجح أيضاً في تخفيف أعراض الاحتقان التي تسببها الإنفلونزا، وهي: * المضمضة والغرغرة بماء دافئ وملح. * تناول ملعقة عسل مع قطرات من الليمون (الحامض). * شرب الكثير من الماء، 6 إلى 8 أكواب في اليوم. * تناول شاي الزنجبيل، ويمكنك إضافة رشة من القرفة عليه. * تناول شوربة الدجاج. * استخدام وسادة إضافية لرفع الرأس أثناء النوم.

