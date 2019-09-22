الأحد 22 سبتمبر 2019
تظهر الأكياس تحت العيون نتيجة تراكم سوائل أو دهون، فيبدو الوجه مرهقاً أو أكبر سناً من الحقيقة. وتتزايد الدهون في هذه المنطقة نتيجة عدة عوامل، منها: التقدم في السن، ونقص النوم، كما يؤدي جفاف الجلد إلى ترهّل الجلد تحت العيون. كذلك يمن أن تكون الحساسية هي السبب، أو زيادة مدخلات الجسم من الملح. زيادة مدخلات الجسم من فيتامين "سي" الذي يستخدمه الجسم لتكوين الكولاجين لدعم البشرةإليك كيف تخفّف مظهر الأكياس تحت العيون حتى تحتفي: * التعرّف على سبب ظهور الأكياس والعمل على تفاديه، سواء بتحسين النوم، أو زيادة ترطيب الجسم. * زيادة مدخلات الجسم من فيتامين "سي" الذي يستخدمه الجسم لتكوين الكولاجين لدعم البشرة. * غسل الوجه قبل النوم، وإزالة أية مساحيق تجميل قبل الذهاب إلى الفراش. * استخدام كريم مبيض للبشرة لأن يحتوي على عناصر تزيد إنتاج الجلد للميلانين الذي يقلل مظاهر التقدم في العُمر. * وضع أكياس الشاي بعد غليها وتبريدها على العيون لمدة 3-5 دقائق، لإزالة الهالات السوداء وتقليل الانتفاخ تحت العيون.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.