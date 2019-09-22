وحدة إرساء جديدة تحول الهاتف الذكي إلى لاب توب 2 في 1

الأحد 22 سبتمبر 2019
أطلقت شركة LosingtheWires وحدة الإرساء [email protected] 15 Touch الجديدة، التي تحول الهاتف الذكي المتوافق معها إلى جهاز لاب توب 2 في 1 من فئة الموديلات القابلة للتحويل، مثل جهاز Surface، وتدعم وحدة الإرساء الجديدة العديد من هواتف سامسونغ وهواوي وهونور. وتتكون وحدة الإرساء [email protected] 15 Touch الجديدة من لوحة مفاتيح لاسلكية تعمل بتقنية البلوتوث وشاشة وحامل، بالإضافة إلى الكابلات والشواحن اللازمة، وتعمل الشاشة قياس 15.6 بوصة بدقة 1920×1080 بيكسل، كما أنها تدعم عملية الإدخال المتزامن للبيانات بما يصل إلى عشرة أصابع. وتدعم وحدة الإرساء [email protected] 15 Touch الجديدة هواتف سامسونج S8 و S9 و S10 و Note 8 و Note 9 و Note 10 مع استعمال برنامج DeX، بالإضافة إلى العديد من الهواتف الذكية الأخرى من شركة هواوي وهونور، ويمكن توصيل الهواتف الذكي الأخرى عن طريق منفذ USB-C، إذا كانت تدعم تشغيل الصورة عن طريق هذا المنفذ.
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