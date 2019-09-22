تطبيق لإعداد خدمات إخبارية وفقاً لتفضيلات المستخدم

الأحد 22 سبتمبر 2019

طورت شركة أمريكية تطبيقاً يحمل اسم "تونيك" يتيح للمستخدم ضبط إعدادت الخدمات دون الحاجة إلى تسجيل دخول المستخدم ولا حتى بريده الإلكتروني، معتمداً على مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتفضيلات الخصوصية، لكي يحدد السمات والتفضيلات الشخصية لمستخدم التطبيق. ويستهدف التطبيق حماية الخصوصية الكاملة للمستخدم، رغم أنه بمرور الوقت سيعرف تفضيلاته ويضبط إعدادات الخدمات على أساس هذه التفضيلات. ولكن على عكس تقنيات تحديد التفضيلات الأخرى، فإنه يعتمد فقط على طبيعة استخدام المستخدم للجهاز وللخدمات دون الحاجة إلى الحصول على بيانات شخصية عنه. في الوقت نفسه فإن تطبيق "تونيك" لا يتعامل مباشرة مع المحتوى المباشر الذي يتبادله المستخدم أثناء استخدام الخدمات الرقمية وإنما يعتمد على اتصالات مشفرة، بحيث لا يصل إلى بيانات المستخدم في أي وقت. وذكرت شركة "كانوبي" المطورة للتطبيق، إنه في أسوأ الأحوال إذا فشلت عملية تشفير الاتصال أو تعرضت أجهزة الخادم الخاصة بها للاختراق، فلن يكون في مقدور أي شخص الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، لأن البيانات الموجودة على أجهزة الخادم لا تخص أي شخص بنفسه وإنما يتم تجميعها على أساس مجموعات المستخدمين المتشابهين في التفضيلات. ويتيح التطبيق للمستخدم تغيير أو تعديل إعدادات التفضيلات في أي وقت يريده.

