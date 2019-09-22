وزير الخارجية المصري يعلق على "المظاهرات" الأخيرة

وأكد شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي" مع الإعلامي عمرو أديب، أن "دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباء".
وأضاف أن هذا "التحريض لن يلقى أية استجابة داخل مصر"، مشيرا إلى أنه "ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية".
وأشار الوزير المصري، إلى "أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر"، موضحا أنه "طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع"، كما نوه خلال حديثه مع وسائل الإعلام العربية، إلى عدم مصداقية قناة الجزيرة فيما بثه من أحداث عن مصر.
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