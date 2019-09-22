العراق: حجم الأعمال مع الصين سيتجاوز الـ 500 مليار دولار

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقية تصريح عبد الحسين الهنين الذي قال:"إن حجم الأعمال بين العراق والصين المستهدف خلال العشرة سنوات القادمة سيزيد عن 500 مليار دولار، تبدأ من الآن ومن هذه الزيارة".
ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، إلى الصين على رأس وفد كبير رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي للتصنيع.
وكشف عبد المهدي، عن وفد كبير، يرافقه إلى الصين، يضم عددا مهما من الوزراء والمسؤولين ومن بينهم المحافظون من عموم محافظات العراق.
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